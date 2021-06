L'Akragas dice addio alla Serie D, Di Gaetano: "Potevamo fare di più"

L'allenatore biancazzurro ringrazia i tifosi per l'apporto ricevuto durante la finale con la Sancataldese ma recrimina per il pesante ko

C'è rammarico in casa Akragas per la mancata promozione in serie D. Dopo il sonoro 3-0 rimediato in finale, l'allenatore biancazzurro Francesco Di Gaetano commenta la deludente gara della sua squadra.

“Non c'è stata una prestazione all'altezza della partita che doveva essere giocata – dice il tecnico akragantino –, bisogna fare i complimenti all'avversario che ha meritato ma noi avremmo dovuto e potuto fare di più”.

Entusiasta per il ritorno in quarta serie della formazione nissena si è, invece, detto l'ex biancazzurro e difensore esterno della Sancatalede, il favarese Stefano Piazza. "Abbiamo fatto una grande stagione – commenta –, non abbiamo perso neanche una partita e abbiamo sempre giocato al meglio”.