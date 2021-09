Festival "Collegamenti", buona la prima: sold out per la serata di arte e giornalismo

“Siamo contentissimi, veramente contentissimi, per la riuscita della prima giornata del Festival COLLEGAMENTI 2021, non ci aspettavamo così tanta gente già il primo giorno. Tutti e tre gli eventi hanno fatto sold out. I cittadini, emozionati, hanno compreso lo spirito del Festival e hanno già prenotato gli eventi degli altri giorni. La città è presente!”. Lo ha detto, a margine della prima serata del Festival della Legalità – Collegamenti, il direttore artistico Simone Luglio.

“Il pubblico è eterogeneo: dai bambini che stanno frequentando i workshop alle persone che, per la prima volta, vengono a vedere COLLEGAMENTI, ai giovani che hanno seguito il momento musicale con Peppe Lana. Emozionantissimo è stato lo spettacolo di Angelo Colosimo, pur essendo crudo e brutale per la vicenda che racconta – ha spiegato il direttore artistico - . La gente ha battuto le mani e ci ha ringraziati personalmente. Restavano nel cortile per ringraziarci e questo è il più bel regalo che posso ricevere. Dal canto mio, ringrazio tutti per aver avuto la pazienza di prenotarsi. Ringraziamo il sindaco Ettore Di Ventura e l’assessore Angelo Cuva per aver creduto, anche quest’anno, alla nuova edizione del Festival”.

Dopo il sold out e il grande consenso della prima serata, il Festival della Legalità – COLLEGAMENTI prosegue oggi nel cortile del centro culturale San Domenico, in piazza Dante a Canicattì.