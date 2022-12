Il Marocco per la prima volta in semifinale dei mondiali: festa e caroselli di auto anche in città

La folta comunità africana agrigentina, al fischio finale del match contro il Portogallo, si è riversata per strada con le bandiere rosse

Il Marocco batte il Portogallo e, per la prima volta nella storia del calcio, una squadra africana approda in una semifinale dei mondiali. Al fischio finale della sfida contro Cristiano Ronaldo e compagni si scatena la festa della comunità marocchina anche in città.

Caroselli di auto, clacson, trombette da stadio e bandiere rosse hanno festosamente invaso prima piazza Stazione, poi San Leone e, infine, il percorso inverso fino a piazza Rosselli.