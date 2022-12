Giocattoli per i bambini meno fortunati: a Fontanelle la maxi raccolta di doni

Natale è condivisione e quindi anche solidarietà ed è stato questo è stato lo spirito che ha spinto gli abitanti del quartiere di Fontanelle ad avviare una raccolta di giocattoli da donare ai bambini che, altrimenti, non avrebbero avuto un regalo da scartare sotto l'albero.

I doni, che le famiglie del popoloso rione hanno portato nei locali della parrocchia di San Nicola, sono stati consegnati al Centro aiuto per la vita che a sua volta, penserà a distribuirli. Natale è solidarietà ma è anche festa, soprattutto per i più piccoli ai quali, è stato creato il villaggio di Babbo Natale, per l'occasione, il lavoro di tanti volontari, ha trasformato le aule parrocchiali in laboratori tematici dove, insieme ai familiari, i più piccoli sono stati protagonisti di diverse attività ludiche ed educative.