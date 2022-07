Economia ed emigrazione, Favara festeggia le eccellenze italiane in Europa

Dal 4 al 8 agosto prossimi a Favara si festeggiano le eccellenze italiane in Europa, diversi gli appuntamenti in programma promosse dalla “Fondazione italiani in Europa” presieduta dal favarese Giuseppe Arnone. L'iniziativa, giunta alla quarta edizione, nasce allo scopo di valorizzare le storie di successo professionale dei siciliani emigrati e promuove il turismo di ritorno per gli stessi, che facendo leva sulle potenzialità del territorio, potrebbero indurre gli imprenditori ad investire nei loro territori d'origine.