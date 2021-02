Il tricolore illumina l’ex carcere San Vito: un altro monumento si tinge dei colori nazionali

Dopo le colonne del Tempio di Ercole e la centrale via Atena, il tricolore illumina un altro monumento della città. Si tratta dell’ex carcere “San Vito” di Agrigento.

Nell’alto muro perimetrale che si affaccia sulla via Picone, sono state istallate le luci che riprendono i colori della bandiera nazionale.

Lo storico edificio, di proprietà dello Stato, è inserito in un elenco di immobili pubblici, attualmente in vendita. Iniziativa che è prevista dal decreto "Sblocca Italia". Le chiavi dello stabile, in attesa dei potenziali nuovi proprietari, sono affidate al Comune di Agrigento.