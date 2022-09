Sold out e voglia di divertirsi, gli organizzatori dei concerti nella Valle: “Serve un teatro stabile per riportare gli spettacoli in città”

“Sta andando abbastanza bene, nonostante le difficoltà e gli imprevisti che non mancano, siamo una squadra formata da giovani, ma abbiamo alle spalle gente che ha l'esperienza necessaria per aiutarci a superare gli eventuali problemi”. Così dai microfoni di AgrigentoNotzie parla Luca Bellavia del festival “Il Mito” che dallo scorso 28 luglio anima l'estate in musica della città dei Templi. Dopo lo stop pandemico, il ritorno dei concerti dal vivo nell'arena allestita ai piedi della collina sacra di Akragas, sta facendo registrare diversi sold out, ultimo in ordine di tempo è stato quello di ieri, giovedì 1 settembre con la tappa agrigentina del “Back to the future live tour di Elisa”.

Secondo gli organizzatori del festival, il teatro della Valle dei Templi, potrebbe presto divenire una realtà permanente. Il progetto della struttura adibita allo svolgimento dei grandi eventi è stato recentemente presentato anche alla Borsa internazionale del turismo di Milano e, qualora fosse realizzata, consentirebbe la programmazione di mirati cartelli di eventi capaci di incrementare le presenze turistiche nella città dei Templi. “Stiamo investendo affinchè questi possano diventare appuntamenti abituali per riportare lo spettacolo in questa città e per dare un motivo di svago alle persone” - aggiunge il soddisfatto Luca Bellavia.