Tutto pronto all'Esseneto per l'esordio stagionale in coppa Italia, mister Anastasi: "Serviranno concentrazione e umiltà"

“Dovremo scendere in campo concentrati e con umiltà affronteremo una squadra che milita nello stesso nostro campionato e che darà l'anima per vincere la partita”. Queste sono le parole del tecnico Giuseppe Anastasi alla vigilia dell'esordio stagionale che vede l'Akragas ospitare all'Esseneto il Catseltermini nel match valevole per il primo turno di coppa Italia di Eccellenza. Anche l'anno scorso i bianco azzurri avevano iniziato la stagione con il derby di coppa contro i cugini del Casteltermini che eliminarono dopo la vittoria casalinga e il pareggio esterno. Altro derby in calendario è quello tra Canicattì e Pro Favara mentre lo Sciacca dovrà vedersela in trasferta contro il Mazzerese.