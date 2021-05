Vigili del fuoco simulano il soccorso di un operaio colto da malore: ecco le immagini

Simulato da esperti speleo, presso il sito del Parco Eolico di contrada "Monte Mele" a Realmonte, un intervento in quota per il soccorso ed il salvataggio con evacuazione in barella, di un operaio colto da malore improvviso, all'interno del turbo-aerogeneratore a circa 65 metri di altezza. L'esercitazione si è svolta nel pieno rispetto delle norme di sicurezza per il contenimento al contagio da Covid-19.