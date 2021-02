Dagli abissi degli oceani al mare di Maddalusa: esemplare di totano nero trovato alla “Babbaluciara”

Un esemplare di totano nero lungo complessivamente 140 cm è stato trovato spiaggiato nella zona di “Babbaluciara” a Maddalusa. La presenza del cefalopode, dal nome scientifico “Ommastrephes bartramii”, è stato segnalato all’associazione Me.Ri.S. (Mediterraneo Ricerca e Sviluppo), organizzazione no profit che si occupa della protezione dell’ambiente marino. La stessa associazione, ha catalogato l’esemplare, si tratterebbe di una femmina del peso di 3,9 kg.

Il Dipartimento di Biologia animale ed Ecologia Marina dell’Università di Messina, in una pubblicazione del dicembre 2011, fornisce una descrizione del totano nero. “Ommastrephes bartramii, mollusco cefalopode teutoideo, per la sua distribuzione geografica è considerata una specie cosmopolita .

Nel Mediterraneo – si legge nella pubblicazione scientifica – è stata segnalata in maniera discontinua ed è indicata come specie rara o di difficile reperimento”. Quindi, per gli studiosi, si tratterebbe di una presenza inusuale di questa creatura marina che vive a profondità variabili tra i 100 e i 1500 metri.