Lo skipper Barbera pronto a sfidare i venti del Tirreno: "Viaggerò a bordo di un'imbarcazione di dieci metri"

Prima della partenza per l'impegnativa regata che vedrà impegante le migliori imbarcazioni europee il sindaco ha portato i saluti della città ed ha anche parlato di come cambierà il look del porticciolo turistico di San Leone