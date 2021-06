Achille Fuorioso eletto presidente dell'Ordine: “Ridare dignità agli ingegneri”

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Achille Fuorioso è il nuovo presidente dell'Irdine provinciale degli ingegneri di Agrigento, novità anche in seno al consiglio direttivo con l'ingegnere Jennifer D'Anna che è stata chiamata al ruolo di consigliere segretario. Tesoriere dell'ordine invece è stato eletto Michele Zambuto.

In mattinata il neo presidente degli ingegneri agrigentini, Achille Furioso ha incontrato la stampa per presentare il nuovo direttivo e dettare le linee programmatiche della suo mandato. “Vogliamo rilanciare il ruolo e la dignità dell'ingegnere – dice dai microfoni di AgrigentoNotizie il presidente dell'ordine Furioso – nelle istituzioni per partecipare alle scelte nei programmi territoriali”.