Riccardo Gallo (Fi) resta deputato regionale, grande festa al comitato elettorale

"Un risultato importante. Ringrazio tutti i candidati grazie ai quali Forza Italia diventa primo partito in provincia"

Confermata l'elezione di Riccardo Gallo al Parlamento Siciliano. E alle 23,30 di ieri che il deputato agrigentino è arrivato al suo comitato elettorale al viale Della Vittoria. Ad attenderlo i suoi amici più cari, primo fra tutti Marco Zambuto, il suo staff ed i tanti sostenitori che lo circondano di abbracci, sorrisi e baci.

Una vittoria difficile e sofferta commenta Riccardo Gallo: "Ringrazio i miei amici, sindaci, consiglieri comunali e tanta gente comune che mi ha dato fiducia e sostegno di cui sono onorato e orgoglioso per la mia provincia. Un risultato importante per la lista di Forza Italia con oltre 24 mila voti di lista e oltre 8 mila di preferenza. Ringrazio tutti i candidati della Lista (Ruvolo, Fontana, Salvaggio, Fiaccabrico e Vincenti) grazie ai quali Forza Italia diventa primo partito in provincia di Agrigento".

Alle elezioni regionali del novembre 2017 era stato eletto, ed era capolista di Forza Italia, con 7.340 preferenze.[