Eccellenze agrigentine, al prefetto Dispenza il premio speciale “Karkinos”

Si terrà nella splendida cornice della Valle dei Templi, il prossimo sabato 10 luglio alle ore 21, la cerimonia di consegna dei premi Karkinos.

La manifestazione promossa dall'associazione “Antiche tradizioni popolari” nasce allo scopo di valorizzare le eccellenze agrigentine che operano nei vari ambiti professionali e artistici. Nella sede direzionale del Parco archeologico della Valle dei Templi è stato reso noto l'elenco dei premiati dell'edizione 2021.

Erano presenti, tra gli altri, il presidente dell'associazione organizzatrice, Francesco Novara, il direttore artistico della kermesse, Carmelo Cantone e il direttore del parco archeologico Roerto Sciarratta. Quest'anno i riconoscimenti andranno: per l'imprenditoria a Massimiliano Lumia; per il cinema a Leandro Picarella; per la sezione arte a Salvatore Rizzuti; per la medicina a Giovanni Alongi ed ancora per la sezione musica Fausto Savatteri; per il giornalismo a Carmelo Sardo, mentre per la legalità sarà premiato Marcello Viola, per lo sport Gabriele Di Trapani e premio speciale Karkinos invece a Filippo Dispenza.