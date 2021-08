Albe alla Valle dei templi, ancora un successo: "E non temere il domani"

Grande successo alla Valle dei Templi per "E non temere il domani", la visita teatralizzata che all'alba ha portato centinaia di persone nell'area archeologica. Lo spettacolo di Giovanni Volpe e Gaetano Aronica che, dice una nota del Parco, "firma da direttore artistico il cartellone di Estate Mitica" (sebbene lo stesso avesse annunciato tempo addietro le dimissioni da questa carica) ha offerto ai visitatori sette quadri per raccontare altrettanti vizi capitali. In scena sono andati gli attori della fondazione "Teatro Luigi Pirandello".

"E non temere il domani”, costruito da CoopCulture con la Valle dei Templi e il teatro Luigi Pirandello sarà replicato il 25 e il 29 agosto e si intersecherà (il 22 agosto) con le “pillole” de “A passo coi templi”, lo spettacolo di Marco Savatteri con la Casa del Musical. "E non temere il domani" andrà in scena domattina all'alba nell’area archeologica di Monte Adranone, sopra Sambuca di Sicilia

Il 27 e il 28 agosto, infine, sono invece previste le ultime due repliche dell’Iliade interpretata da Sebastiano Lo Monaco, sotto il tempio della Concordia.