Discarica abusiva a ridosso dell'isola ecologica di piazza La Malfa: ecco le immagini

Discarica a cielo aperto a ridosso dell'isola ecologica di via Manzoni ad Agrigento, nel piazzale ex Saiseb. Un notevole quantitativo di rifiuti ingombranti, semplice spazzatura e materie con il contrassegno “rifiuti speciali” sono stati abbandonati nell'area che ogni venerdì, proprio a pochi metri dai cumuli, accoglie le bancarelle del mercato settimanale.

La formazione della discarica era stata segnalata nei giorni scorsi dal vice presidente del Codacons di Agrigento Giuseppe Di Rosa. L'associazione dei consumatori fa sapere che a breve chiederà al Comune di trasferire l'isola ecologica di via Manzoni in un sito più idoneo e rispondente alle normative vigenti. In realtà questo, va precisato, è già un progetto avviato da mesi, proprio considerato lo stato in cui versa l'area.

Codacons punta l'indice anche sulle aree di interscambio dei rifiuti, ovvero i luoghi dove i rifiuti vengono trasferiti nei mezzi per il trasporto in discarica, chiedendo anche in questo caso, l'individuazione di altri luoghi non prossimi alle abitazioni come invece, secondo l'associazione, sarebbero gli attuali siti di via Sirio e di Fontanelle.