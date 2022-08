Cibo musica e buon vino nella città del Gattopardo con le eccellenze enogastronomiche del territorio

L'iniziativa è in programma per il prossimo 25 agosto. "Daremo un maggiore risalto alle cantine del territorio", spiega l'organizzatore Luigi Gangarossa

E' tutto pronto a Marina di Palma per la prima edizione di“Gattopardo Wine”, la manifestazione enogastronomica promossa dall'associazione Enofriend in programma per il prossimo 25 agosto alle ore 20. “Ci saranno le eccellenze prodotte in tutta la Sicilia ma daremo un maggiore risalto alle cantine del territorio – spiega l'organizzatore Luigi Gangarossa.