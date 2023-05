Sette cuccioli salvati sulla statale 115, ora cercano casa: appello alla solidarietà

Sono stati salvati mentre di notte vagavano sulla statale 115 dopo essere stati abbandonati. Adesso sette cuccioli di cane cercano uno stallo e, nel più breve tempo possibile, una casa. A lanciare un appello sui social e anche attraverso Agrigentonotizie.it è un cittadino, Giuseppe Li Vecchi.

"Abbiamo visto alcuni dei cuccioli che camminavano su strada di notte e sotto la pioggia - spiega - e siamo intervenuti per salvarli ed evitare che venissero travolti da qualche mezzo di passaggio. Ci siamo accorti poi che di fianco, in una scarpata, ce n'erano ancora e li abbiamo portati via per metterli in salvo".

Adesso però Giuseppe lancia un appello affinché qualcuno prenda in stallo questi animali in attesa di trovare loro delle famiglie che li ospitino ed è anche pronto a sostenere le spese necessarie.

Chiunque voglia contattarlo può farlo al numero 389 245 5092.