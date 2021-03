Vecchio edificio a rischio crollo a Zingarello: sul posto protezione civile e vigili del fuoco

Rischia di crollare provocando non pochi problemi alla viabilità e ai residenti una vecchia casa che si trova all'ingresso di Zingarello. La struttura, da anni abbandonata, presenta infatti larghe crepe su uno dei cantonali e il timore è che possa "aprirsi" d'improvviso. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e la protezione civile di Agrigento per transennare l'area e verificare sul da farsi. C'è preoccupazione tra i residenti non tanto per il rischio di crollo in sè, quanto perché la principale via d'accesso alla zona potrebbe essere interrotta dalla frana, provocando serissimi disagi alla popolazione.

La struttura è privata, bisognerà individuare i proprietari e intimare loro gli interventi di messa in sicurezza