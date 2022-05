Viaggiare lavorando? Con il coworking è possibile: a Porta di Ponte c'è disponibile un ufficio particolare

L'evoluzione del lavoro intellettuale che, specie durante la crisi pandemica, ha visto, con lo smart working, sostituire le scrivanie degli uffici con quelle dello studio di casa, si estende anche ad altri luoghi dove è possibile continuare le proprie attività anche se si è in vacanza. Stiamo parlando del coworking, ovvero degli ambienti dove il lavoro viene condiviso con altre persone, spesso diverse dai colleghi di ufficio e con cui, in modo indipendente, si creano anche delle situazioni di socializzazione nei momenti post lavoro. Il coworking è una struttura abbastanza diffusa nei paesi di tutto il mondo, alle nostre latitudini però non se ne trovano tante. Nel cuore di Agrigento, in uno dei due palazzi addossati alla centrale Porta di Ponte, da diversi anni c'è un appartamento a disposizione di quanti hanno necessità di avere uno spazio lavorativo. Ad accogliere la redazione di AgrigentoNotizie nel coworking “Immagina” ci sono Denise e Livio, due giovani agrigentini che operano nella struttura. Con loro abbiamo trovato Cathrine, informatica tedesca in semi vacanza nella città dei Templi. Un soggiorno turistico che la donna deve necessariamente conciliare con il proprio lavoro che però riesce a svolgere tranquillamente da Porta di Ponte. E se da un lato Cathrine, dai microfoni di AgrigentoNotizie, parla delle difficoltà riscontrate nei collegamenti pubblici dal centro città verso i lidi, dall'altro lato, nell'elogiare la bellezza della città, ha apprezzato anche la presenza di un coworking che la ha agevolata nel suo lavoro.