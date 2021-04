Inaugurato il Covid-Hospital, Zappia: "Abbiamo dovuto ricostruire tutto"

"Posso dire che sono contento? Anche se non potessi lo direi lo stesso perchè lo sono". Il commissario Asp di Agrigento Mario Zappia risponde così a chi parla di tempi per l'inaugurazione, avvenuta oggi con diversi mesi di ritardo rispetto a quanto inizialmente annunciato - del nuovo "Covid-hospital" di Ribera.

Una linea tutta all'attacco quella del mananger, il quale non rinuncia a lanciare anche pesanti accuse soprattutto sullo stato in cui ha trovato la struttura, definita una "caserma" in cui i medici prestavano servizio con "eroismo".