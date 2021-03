Un anno fa di questi tempi si cantava sui balconi, si sperava nel meglio e si era spaventati ma anche ottimisti. Adesso, con i contagi in risalita ed una zona arancione "mal digerita" c'è chi, sceglie, di mandarle proprio a dire.

A Favara, come in tutto il resto della Sicilia, il nuovo Dpcm che entrerà in vigore da lunedì prossimo 15 marzo, è stato accolto con rabbia ma anche ironia. A fare da capolino in un condominio del viale Aldo Moro è uno striscione eloquente, e tanto esplicito. Da un balcone di un appartamento la "variante" dell'andrà tutto bene ha lasciato spazio ad un eufemismo molto colorato.

Il balcone sconsolato, l'Andra tutto bene lascia spazio ad una "variante" tutta favarese