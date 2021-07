Covid: nuova ondata di contagi e di ricoveri, Zappia: "Sono tutti non vaccinati"

“La quarta ondata dei non vaccinati”. L’ha definito così l’aumento dei contagi, vertiginoso, che si sta registrando anche in provincia di Agrigento, il commissario straordinario dell’Asp Mario Zappia. “Siamo in un’ondata di riacutizzazione dei positivi e quasi il 100 per cento si tratta di persone non vaccinate”. Agrigento ha quasi 700 casi di Covid-19 in provincia. “Abbiamo un incremento anche dei ricoveri nell’ospedale di Ribera. Da 13 siamo arrivati a 17 ricoveri in Medicina ordinaria – ha spiegato Zappia - , in Rianimazione siamo passati da 4 a 7. Tranne uno di questi pazienti, tutti sono non vaccinati”.

L’unica arma, per uscire indenni da questa ondata, è dunque soltanto quella della vaccinazione.

"La copertura vaccinale, nella nostra provincia, è al secondo posto sull'isola - ha spiegato Zappia - . Siamo al 66 per cento. Dopo la decisione di istituire il green pass, stiamo avendo una impennata di vaccinazioni al primo turno. L'ostinazione a non vaccinarsi sta però provocando un vulnus importante a Favara, Caltabellotta, Cammarata, San Giovanni Gemini e Porto Empedocle. Alcuni sono stati già dichiarati, altri hanno i numeri per essere dichiarati zona rossa. Da lunedì iniziamo a fare delle vaccinazioni straordinarie proprie nei Comuni in zona rossa" - ha concluso il commissario straordinario dell'Asp - .