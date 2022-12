Violenza sugli operatori sanitari, gli appelli dei medici in vista del sit-in dei camici bianchi

I medici e gli infermieri agrigentini in corteo per dire basta alle violenze sugli operatori sanitari. La manifestazione si svolge domani, sabato 10 dicembre alle ore 17:00 da piazza Pirandello, i camici bianchi, 11 giorni dopo l'assassinio a Favara del cardiologo Gaetano Alaimo, attraverseranno la via Atenea per raggiungere la sede direzionale dell'azienda sanitaria provinciale del viale della Vittoria.