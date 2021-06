Vigili del fuoco, addestramento antincendio all'aeroporto di Lampedusa

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Undici giorni di addestramenti specifici per i vigili del fuoco del distaccamento aeroportuale di Lampedusa. Si tratta di una attività di formazione pratica prevista dal nono corso in soccorritore aeroportuale. Un corso durante il quale i pompieri simulano le principali situazioni di emergenza che potrebbero verificarsi in uno scalo aeroportuale.

Il corso - voluto e promosso dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Agrigento guidato da Giuseppe Merendino - è iniziato lunedì scorso, 14 giugno, e si concluderà venerdì prossimo 25 giugno. A dirigere le attività formative è il Dgs Antonino La Porta (del comando di Agrigento), il segretario del corso è il capo reparto Antonello Di Malta (del comando di Agrigento), mentre gli istruttori aeroportuali sono il capo reparto Pasqualino Palmisano (comando di Agrigento) e i vigili coordinatori Giovanni Godino e Gavino Gavini del comando di Trapani.