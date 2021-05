Il Covid non frena la devozione per il Santissimo Crocifisso: centinaia di fedeli a piedi scalzi al santuario

Quella del Santissimo Crocifisso di Siculiana è una delle tradizionali feste religiose più sentite e più antiche della provincia di Agrigento. Ogni anno, per la festa “di lu tri di maiu” così è anche chiamata in paese, migliaia di fedeli partecipano alla solenne processione del simulacro ligneo del cristo crocifisso patrono di Siculiana. Una tradizione che è molto sentita dai siculianesi e non solo, nei primi tre giorni di maggio, molti pellegrini giungono nel santuario a piedi scalzi dai paesi vicini e gli emigranti tornano a Siculiana per assistere alla festa. Per il secondo anno consecutivo la pandemia ha drasticamente ridimensionato la tradizione, neanche il Coronavirus però è riuscito a fermare la devozione con centinaia di persone che, nel rispetto delle misure anti Covid, si sono recate ai piedi del cristo nero per una preghiera e per sciogliere un voto.