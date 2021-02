Covid, salta il saluto delle reliquie di San Gerlando

Il 25 febbraio la città di Agrigento celebra il santo patrono Gerlando, l’emergenza coronavirus non ha permesso che le sue reliquie, venissero portate in processione. Anche in occasione di questa festività, le strade sono rimaste deserte e il silenzio ha sostituito il brusio dei fedeli.

Ultimo pontificale di San Gerlando per Montenegro: "Riflettiamo sulla violenza"

Nessun bambino è stato portato dai nonni per salutare il passaggio del santo del quale porta il nome. Da circa un anno, l’infimo virus ha stravolto la quotidianità di tutti ma nella memoria collettiva è sempre vivo il ricordo delle proprie tradizioni ed è ancora più viva la voglia di ritornare presto a riprendersi la “normalità” che manca.