Coppa Italia di Eccellenza, l'analisi di mister Anastasi (Akragas 2018) in vista del derby contro il Casteltermini

Dopo il test di allenamento disputato allo stadio Esseneto dall'Akragas contro i giovani del Santa Sofia di Licata, la squadra guidata da mister Anastasi si prepara al derby di domenica prossima.

I biancoazzurri, forti del successo casalingo per due reti a zero, si giocheranno a Casteltermini il passaggio del primo turno della coppa Italia di Eccellenza. Il tecnico evidenzia alcune criticità che interessano la squadra: “Siamo con una settimana di ritardo e con un grosso carico di lavoro. Questo però non deve essere una scusante. Io alleno quello che mi fornisce la società e non devo guardare soltanto alla superiorità numerica ma anche alla qualità. In questo momento siamo indietro rispetto a tante altre squadre che dovrebbero militare nei piani alti della classifica”.