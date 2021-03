Giovani e occupazione, Confcommercio lancia il portale del lavoro

Confcommercio giovani lancia un portale di work recruiting sul quale le persone in cerca di un lavoro possono registrarsi gratuitamente. Gli elenchi, suddivisi per settori specifici, saranno messi a disposizione delle aziende. Il "battesimo" ufficiale del nuovo portale di Confcommercio è stato fatto oggi in un noto locale di San Leone, alla presenza fra gli altri del presidente della sezione giovanile, Gero Niesi, del responsabile locale dell’ innovazione di Confocommercio giovani, Giuseppe Castellano e dell’assessore comunale allo Sviluppo Economico, Francesco Picarella.