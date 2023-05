A Piano San Gregorio si lavora anche di notte per allestire il teatro, Kekko dei Modà: “Vi aspetto nella Valle dei templi”

Cinque giorni fa Piano San Gregorio era semplicemente un terreno con l’erba alta. Adesso è praticamente tutto pronto: pedana, platea, tribune e predisposizione per il palco. Quest’ultimo sarà montato appena arriveranno i tir della produzione con l’impianto audio e luci. Dopo il maltempo ed il conseguente ritardo nell’allestimento del teatro Valle dei templi, struttura che ad ogni stagione viene montata dal nulla all’inizio dell’estate e poi smantellata a fine settembre, è tutto pronto per il primo evento in cartellone: il concerto dei Modà che concederanno alla città dei templi un doppio appuntamento. Si esibiranno infatti sabato 3 e martedì 6 giugno. Il cantante, Kekko Silvestre, per l’occasione ha registrato un video-messaggio per invitare gli agrigentini al concerto della sua band che festeggia 20 anni di carriera: “A breve inizierà il nostro tour estivo, ci vediamo nella Valle dei templi ad Agrigento”.

Sarà un concerto pop-rock sinfonico che spazia dalle sonorità dell’orchestra a quelle di una poderosa rock band.

Questo speciale tour con l’orchestra, esperienza che la band ha provato per la prima volta proprio all’Arena di Verona nel 2012 e che ha voluto portare live in giro per l’Italia in occasione di questo importante anno di festeggiamenti, è partito dopo la partecipazione all’ultima edizione del Festival di Sanremo dove la formazione di Kekko ha presentato al pubblico il singolo inedito “Lasciami”. E’ una canzone molto importante per Silvestre e che ha dato grosse soddisfazioni ai Modà. La band milanese festeggia così i 20 anni di storia (2003 – 2023) e i tanti traguardi raggiunti. Sul palco, oltre a Francesco “Kekko” Silvestre (voce) ci saranno Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria). La band ha ottenuto un disco di diamante, 9 dischi di platino, 2 dischi d’oro, 15 singoli certificati platino e 6 certificati oro. A tutto questo si aggiunge poi un lungo elenco di palazzetti e stadi “sold out” in tutta Italia.

Ma non è tutto. Il 2023 segna anche il decimo anniversario della pubblicazione di “Gioia”, album certificato 5 volte platino che ha segnato un importante punto di svolta nella storia del gruppo. I biglietti sono ancora disponibili qui.