Colonnello Gdf alla guida dell'ex Provincia, Raffo: "Priorità alla pulizia delle strade”

Primo appuntamento ufficiale per il neo commissario straordinario del Libero consorzio comunale di Agrigento, Vincenzo Raffo, che ha incontrato i giornalisti per annunciare alcuni degli obbiettivi che l'ex comandante provinciale della Guardia di finanza di Agrigento intende raggiungere nella sua gestione commissariale.

La città riabbraccia Vincenzo Raffo: è il nuovo commissario straordinario di Libero Consorzio

La città riabbraccia Vincenzo Raffo: è il nuovo commissario straordinario di Libero Consorzio “

“C'è emozione – dice il commissario Raffo ai microfoni di AgrigentoNotizie – perchè ritorno nella città dove ho vissuto per dieci anni, per me è la seconda patria. I problemi da affrontare sono tanti, partendo dalla carenza degli organici, si spera nello sblocco dei concorsi per assumere forze nuove per dare una svolta nella gestione delle pratiche amministrative dell'ente”.

Il neo commissario del Libero consorzio comunale Raffo si pronuncia anche sull'emergenza viabilità: "Abbiamo più di mille chilometri di strade da mantenere, ho chiesto di garantire la pulizia delle strade dalle erbacce, lavori che non solo prevengono gli incendi ma che rappresentano anche un buon biglietto da visita per i turisti in arrivo”.