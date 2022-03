Via Garibaldi, la denuncia di Codacons: "Mettere in sicurezza abitazioni"

C'è un gruppo di case che al momento versano in condizioni allarmanti, la richiesta di intervento dell'associazione

"Ecco come si presenta il centro storico di Agrigento e quanto è pericoloso ed intanto si parla di tutto tranne di messa in sicurezza e di prevenzione per l’incolumità pubblica".

Così l'associazione Codacons attraverso il proprio vicepresidente, Giuseppe Di Rosa, che ha diffuso un video nel quale si evidenziano le condizioni alquanto "precarie" di alcuni edifici della via Garibaldi.

"Ci troviamo nei pressi di una strada importante, nel cuore del centro storico, a due passi dal palazzo di città e dopo l'incrocio della strada che porta all’ex distretto Militare oggi caserma della Guardia Di Finanza".