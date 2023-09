Riprendono gli avvistamenti di cinghiali in città: uno passeggia indisturbato a Fondacazzo

Riprendono, dopo una pausa di alcuni mesi, gli avvistamenti di cinghiali ad Agrigento, anche in zone tutto sommato urbanizzate.

Stanno facendo il giro del web le immagini di un piccolo esemplare che passeggia indisturbato e a suo agio tra le auto nella strada per Fondacazzo, un'area come noto comunque ricca di alberi e zone verdi dove una colonia di suini vive ormai da tempo. Non è infatti inusuale riscontrarne la presenza tra i boschi a valle della Rupe Atenea o in pieno Parco archeologico, sfruttando soprattutto l'assenza di cacciatori.

Da dove provengano è da capire, anche se per una delle tesi è che si tratti non di animali "puri" ma di incroci con maiali domestici poi messi in libertà o fuggiti a qualche allevatore.