“Miracolo” al cimitero di Piano Gatta: 96 loculi pronti ad essere collaudati, le salme in deposito avranno degna sepoltura

“Siamo arrivati a questo risultato dopo un lunghissimo iter burocratico ma adesso posso annunciarvi che 96 dei 144 loculi in costruzione saranno collaudati e quindi le salme che attualmente si trovano in deposito potranno essere tumulate”: con queste parole il sindaco di Agrigento Franco Miccichè mette un importante sigillo sull’infinita vicenda riguardante la mancanza di posti al cimitero di Piano Gatta, con tante bare che ancora giacciono in deposito in attesa di una degna sepoltura. “Adesso - ha aggiunto il sindaco - si potrà procedere con la tumulazione”.

Con Micciché c’era anche il consigliere comunale Ilaria Settembrino che ha illustrato le novità riguardanti il nuovo regolamento che adesso prevede, per i soggetti portatori di handicap, la possibilità di accedere all’interno dei cimiteri della città direttamente con il proprio automezzo.