Sorpresa nelle campagne di Joppolo Giancaxio: ecco decine di cicogne

Numerosi esemplari di cicogna hanno dato "spettacolo" nel pomeriggio di oggi nelle campagne di Joppolo Giancaxio. Tanti esemplari del bianco uccello migratore, simbolo delle nascite si sono "riposati" in contrada Realturo utilizzando i pali del telefono.

Una presenza affascinante ma non così anomala: nella provincia di Agrigento ci sono infatti ormai da tempo alcuni siti che vengono scelti dalle coppie di questo maestoso volatile per nidificare, come ad esempio Sambuca di Sicilia.