Dantedì, gli allievi della scuola "Pirandello" celebrano Dante Alighieri: ecco le immagini

Oggi, 25 Marzo l’Italia celebra il “Dantedì”, la giornata che commemora il sommo poeta Dante Alighieri in occasione del settimo centenario di morte.

Anche nella città dei Templi il padre della lingua italiana è stato ricordato, per l’occasione, gli alunni della classe seconda C del plesso “Pirandello” dell’Istituto comprensivo “Agrigento Centro” hanno recitato alcuni versi dei canti della “Divina Commedia” fra i quali anche quelli dell’incipit dell’Inverno. Gli studenti hanno anche animato le letture con disegni ispirati all’opera letteraria. Letture e illustrazioni sono state raccolte in un video.

“I nostri alunni, sapientemente guidati dai docenti – dichiara in una nota il dirigente scolastico Anna Gangarossa - hanno scoperto la grande attualità della Divina Commedia, imparando a conoscere i personaggi e a scoprire i valori racchiusi fra quelle pagine, che rimangono tra le più amate da tutte le generazioni di studenti”.