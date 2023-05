Sasà Salvaggio invita tutti a Sciacca per il doppio weekend di Carnevale: “Finalmente è arrivato il bel tempo”

Tutto spostato di una settimana, ma l’importante è che il Carnevale di Sciacca in versione “quasi estiva” è salvo e non subirà limitazioni. La conferma arriva anche dal presentatore ufficiale e “volto” di questa edizione: Sasà Salvaggio. Dal corso principale di Taormina il comico siciliano, al termine di un suo spettacolo, ha diffuso un video in cui invita tutti a raggiungere Sciacca per l’edizione 2023 del Carnevale. “Finalmente c’è bel tempo - ha detto - e proprio al termine dello spettacolo a Taormina ho incontrato alcune persone della provincia di Agrigento che mi hanno detto: ‘Ti aspettiamo a Sciacca’. Quindi non potete mancare”.

E dunque il Carnevale di Sciacca si svolgerà il 27 e 28 maggio e poi ancora il 3 e 4 giugno. Sasà Salvaggio presenterà tutti e 4 gli spettacoli serali affiancato da Manuela Arcuri, Stefania Orlando, Matilde Brandi e Francesca Rettondini.

Il programma aggiornato

Sabato 27 maggio

Ore 15:00 - Cerimonia d'inaugurazione ufficiale del Carnevale 2023.

Ore 15:15 - Sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati.

Ore 19:00 - Spettacolo di Carnevale sul palco. Conducono Roberta Mandalà e Giovanni Bilello.

Ore 20:30 - Intervento sul palco di Sasà Salvaggio con ospite Manuela Arcuri.

Domenica 28 maggio

Ore 11:00 - Sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati.

Ore 11:30 - Carnevale dei bambini condotto sul palco da Vinz Termine, Giovanni Giglio e Massimo Napoli.

Ore 16:00 - Sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati.

Ore 19:00 - Spettacolo di Carnevale conducono sul palco Roberta Mandalà e Giovanni Bilello.

Ore 20:30 - Interventi di Sasà Salvaggio con ospite Stefania Orlando.

Sabato 3 giugno

Ore 15:00 - Sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati.

Ore 19:00 - Spettacolo di Carnevale sul palco. Conducono Roberta Mandalà e Giovanni Bilello. Ospite Francesca Rettondini.

Domenica 4 giugno

Ore 11:00 - Sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati.

Ore 11:30 - Carnevale dei Bambini . Conducono sul palco Vinz Termine, Giovanni Giglio e Massimo Napoli.

Ore 16:00 - Sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati.

Ore 18:00 - Revival degli inni con gli Abracadabra.

Ore 19:00 - Spettacolo di Carnevale sul palco. Conducono Robertà Mandalà e Giovanni Bilello con ospite Matilde Brandi.

Ore 24:00 – Rogo del carro di Peppe ‘Nnappa che chiude ufficialmente il Carnevale 2023.