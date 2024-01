La Valle dei Templi, piazza Stazione e le bellezze storiche: l'Arma dei carabinieri celebra Agrigento su Instagram

Il profilo Instagram dell'Arma dei carabinieri dedica un video alle bellezze di Agrigento. Nel filmato si vedono la Valle dei Templi, la stazione ferroviaria centrale e le principali bellezze cittadine.

Fra la via sacra e i viali gli uomini in servizio al comando provinciale di Agrigento, diretto dal colonnello Nicola De Tullio. Tanti cuori di gradimento e commenti di apprezzamento per le immagini, i protagonisti del video e la città che presto sarà al centro di attenzioni nazionali con l'evento Capitale della cultura 2025.