Quadrivio Spinasanta e Calcarelle, impossibile usare i marciapiedi: ovunque regnano le erbacce

Si registrano anche pericoli (ormai cronici) per la viabilità, dato che agli incroci è impossibile verificare se sopraggiungono altri veicoli

Erbacce, veri e propri canneti e anche piccoli arbusti, cresciuti nei mesi (e in alcuni casi negli anni) senza che nessuno li "disturbasse" con operazioni di decespugliamento. E' una situazione estremamente complessa quella che si registra tra il Quadrivio Spinasanta e Calcarelle, area non solo intensamente abitata e trafficata, ma che segna la presenza di diverse scuole e del Consorzio universitario. Si tratta cioè di un'area della città interessata da molti pedoni che si trovano a dover "lottare" quotidianamente con marciapiedi ormai inservibili.

Ci sono aree dove un decespugliatore non si è mai visto o dove il Comune non ha mai fatto applicare le ordinanze che impegnino i privati a pulire i fondi (un esempio è via Scimè). Una situazione che è peggiorata negli anni a causa dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti che vengono a volte raccolti.

Una condizione certamente di scarsa vivibilità rispetto alla quale - saltuariamente - è il fuoco a risolvere tutto. Si infatti sono periodici gli incendi che ripuliscono il versante al di sotto di via Mazzini, ad esempio, incenerendo non solo paglia e sterpi ma anche spazzatura di ogni tipo.