Paura in via Empedocle, cadono calcinacci dallo stabile del liceo classico: le immagini

Crollo di calcinacci in via Empedocle ad Agrigento dove, delle zolle di intonaco si sono staccate dal prospetto del liceo classico finendo nel sottostante marciapiedi. Fortunatamente non si sono registrati danni a persone e a cose. Per la messa in sicurezza dell’immobile sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Villaseta che con l’ausilio di un’auto scala hanno fatto cadere le restanti parti di intonaco a rischio crollo. Durante i lavori di messa in sicurezza, la trafficata arteria urbana è stata chiusa al transito dagli agenti di polizia locale.