Mobilità eco-sostenibile, il sindaco Miccichè sceglie di muoversi con un’auto elettrica

Incentivare la mobilità eco-sostenibile mediante l’utilizzo di auto ad emissioni ridotte per ridurre l’inquinamento ambientale. L’amministrazione comunale di Agrigento, grazie ad un accordo con una nota casa automobilistica francese e al suo concessionario di zona, da oggi ha a disposizione un crossover completamente elettrico. L’auto che è stata affidata al sindaco, Franco Miccichè servirà per gli spostamenti a piccolo e medio raggio del primo cittadino, avendo il mezzo un’autonomia di percorrenza di circa trecento chilometri.

“Progettiamo una città eco-sostenibile – dice dai microfoni di AgrigentoNotizie il sindaco di Agrigento Miccichè – è questo è il primo passo. Penso che, gradualmente questo tipo di automobili, saranno scelte da molti cittadini ed è per questo che abbiamo iniziato l’iter per l’installazione delle colonnine di ricarica elettrica da collocare in diverse zone della città”.