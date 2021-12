Gli auguri del presidente Musumeci: "L'isola afflitta da tanti problemi, ma abbiamo la forza per affrontarli"

"Un buon Natale in serenità, pur consapevole dei tanti problemi che affliggono la nostra isola, abbiamo la forza e la determinazione per affrontarli e superarli. Il Natale è il momento della pausa per riprenderci e guardare al nuovo anno con spirito di rivincita perché nel 2022 partita importante crescita economica".

Inizia così un messaggio video affidato alle testate giornalistiche dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

Il governatore invita tutti i cittadini al "rispetto per le regole per contenere la pandemia. Siamo stati bravi negli ultimi mesi, a causa della variante andremo in zona gialla. E' quindi necessario tanto rispetto delle regole, pathos e partecipazione. E' questo l'augurio che faccio a tutti, soprattutto a chi per vari motivi ha perso la speranza e noi abbiamo il dovere di restituirgliela".