Giornata mondiale dell'Alzheimer, Zappia: "Le demenze sempre in crescita, sono la nuova pandemia"

Sono sempre di più in crescita i casi di demenza in provincia di Agrigento. A dirlo, durante l'evento "La passeggiata tra i ricordi", voluto nella giornata mondiale per l'Alzheimer, è il commissario dell'Asp Mario Zappia. Una crescita di casi che è ovviamente correlata all'aumento dell'età media dei cittadini, ma che pone comunque importanti sfide sul fronte dell'assistenza ai malati e il supporto alle famiglie.

Proprio in tal senso va l'iniziativa di stamattina, voluta dall'Unità Malattie degenerative dell'Asp e che ha consentito ai malati e ai propri parenti di visitare dei luoghi d'arte come il museo "Griffo" e l'area degli scavi del teatro greco.