Carenza di sangue nei centri trasfusionali, appello del direttore regionale Scalzo: ”Serve anche il contributo dei cittadini”

“Abbiamo una grave carenza di sangue, per l'estate in corso mancano almeno tre mila sacche di plasma, per questo motivo c'è bisogno del contributo anche degli agrigentini che invito a donare”. Così Giacomo Sclazo, direttore del centro regionale trasfusionale della Regione Sicilia ha parlato a margine del seminario “Il giardino delle essenze. Tra farmacopea, donazione di sé e teologia”, promosso dall'associazione giovani farmacisti di Agrigento e che si è svolto nella suggestiva location del giardino della Kolymbethra”.