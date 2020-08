Ancora migranti al Villaggio Mosè, torna il maxi presidio davanti la struttura

Tornano i migranti nella struttura di accoglienza del Villaggio Mosè. Dopo il trasferimento da Lampedusa a Porto Empedocle, le persone hanno trovato spazio nella struttura di accoglienza “La mano di Francesco”. Torna, dunque, anche il maxi presidio da parte delle forze dell’ordine. Ad interrogarsi sull’accaduto è l’agrigentino e coordinatore di “Mani libere”, Giuseppe Di Rosa: "Cosa ha fatto effettivamente l’amministrazione comunale di ufficiale per la chiusura di questa struttura? Vogliamo vedere atti pubblici ed ufficiali e non leggere solo note stampa diramate per acquietare la popolazione".