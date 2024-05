Allarme rissa a tarda sera, diverse pattuglie di polizia e carabinieri accorrono in via Pirandello

Diverse pattuglie di polizia e carabinieri sono intervenute ieri sera, venerdì, dopo la mezzanotte in via Pirandello. Era stata segnalata una rissa, pare, a causa di un conto non pagato all’interno di uno dei locali della zona.

Una volta arrivati sul posto, però, sia gli agenti che i militari dell’arma non hanno trovato nessuno e la situazione si era già normalizzata. Numerose persone che in quel momento si trovavano nella parallela via Atenea sono accorse per vedere cosa stava accadendo assistendo alle operazioni di controllo da parte delle forze dell’ordine.

