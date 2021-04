L'Akragas affronta la Nissa, Di Gaetano: "Abbiamo tanta voglia di rivalsa"

Gara impegnativa per l’Akaragas di mister Di Gaetano che allo stadio "Esseneto" ospita la capolista Nissa. I biancazzurri a corto di risultati, cercano il riscatto contro la formazione bianco scudata, la squadra ha stamane ha effettuato l’allenamento di rifinitura in vista del match di domani.

“E’ una partita importante – dice il tecnico akragantino - perché c’è la voglia di rivalsa di una squadra che nelle prime due partite non ha raccolto i punti, adesso – aggiunge mister Di Gaetano – bisogna soltanto calarsi nella mentalità operaia, restare umili andare in campo con la voglia di ottenere il risultato a qualsiasi costo”.

“L’abbiamo preparata come tutte le altre – è invece il commento del difensore bianco azzurro Rosario Licata - rispettiamo tutti ma sappiamo bene cosa vogliamo. Loro – aggiunge il calciatore dell’Akragas - sono un’ottima squadra, ma credo che l’unica cosa che ci deve interessare è quella di pensare solo a noi stessi”.

Akragas – Nissa, match valevole per la terza giornata del girone A del campionato di Eccellenza si gioca allo stadio “Esseneto” di Agrigento, domani domenica 25 aprile (calcio d’inizio ore 16:30) arbitra il signor Dario Pomara di Palermo.