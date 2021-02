Infiltrazioni d'acqua nella galleria Spinasanta, l'Anas: "Riapertura in serata" 

Riapre questa sera la galleria Spinasanta, lungo la statale 118, fra Agrigento e Raffadali. La rassicurazione è arrivata dall'Anas.

Il tunnel è stato interdetto alla circolazione stradale perché gli operai stanno collocando una guaina per impermeabilizzare alcuni punti dove si sono registrate infiltrazioni d'acqua. Nei prossimi giorni verrà interessata anche la gestione commissariale del servizio idrico integrato per fare in modo che venga effettuata una verifica sulle eventuali perdite idriche che, appunto, si infiltrano nella galleria Spinasanta.