Concerto di Capodanno "Joy of Christmas”: l’omaggio dell'artista Francesco Bellomo alla città

“Joy of Christams” è il titolo dello spettacolo di Capodanno, ideato dal regista Francesco Bellomo in collaborazione con Paolo Logli in programma al teatro Pirandello di Agrigento che, chiuso per le misure anticovid, verrà trasmesso in diretta dalle emittenti televisive locali dalle ore 22:30 di domani, primo gennaio. Un omaggio degli artisti agrigentini alla città.

Sul palco del prestigioso teatro, i cantanti Martina Di Fonte e Michelangelo Nari interpreteranno i brani del repertorio della tradizione natalizia. Prevista anche la partecipazione del noto attore agrigentino Gaetano Aronica. Lo spettacolo è stato presentato in mattinata nel foyer “Pippo Montalbano” del teatro Luigi Pirandello. “Francesco Bellomo, dopo un 2020 da dimenticare – ha detto ai microfoni di AgrigentoNotizie l’assessore comunale Francesco Picarella – ci ha chiesto di potere allietare la città con questo evento gratuito che abbiamo subito accolto positivamente”.