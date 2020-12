Natale e solidarietà, i carabinieri regalano sorrisi ai bambini meno fortunati

Il Natale è la festa più attesa dai bambini, ma non tutti, purtroppo, hanno la fortuna di ricevere l’auspicato regalo. Sempre più famiglie, specie con l’insorgere dell’emergenza Coronavirus, versano in condizioni di disagio economico ed è qui che subentra il ruolo fondamentale della beneficenza. Il mutuo soccorso a cui è chiamata la società verso chi attraversa, suo malgrado, dei periodi di difficoltà. Settanta sorrisi sono stati donati ad altrettanti bambini dai carabinieri del comando provinciale di Agrigento. Nella caserma “Biagio Pistone”, trasformata per l’occasione in un mini villaggio di Babbo Natale, si è svolta la consegna dei pacchi dono che il comandante provinciale dell’Arma: il colonnello Vittorio Stingo ha consegnato nelle mani di Valerio Landri che dirige la Caritas diocesana di Agrigento.

Coronavirus, il colonnello Stingo promette: ”Garantiremo festività in sicurezza a tutti”

„ Coronavirus, il colonnello Stingo promette: ”Garantiremo festività in sicurezza a tutti”

“Un piccolo gesto di altruismo – dice, ai microfoni di AgrigentoNotizie, il primo ufficiale dell’Arma in provincia - e la speranza di un futuro diverso e sicuramente migliore”. "Quest’anno è particolare – ribadisce il direttore della Caritas – purtroppo anche i bambini che aspettano il Natale con ansia rischiano di viverlo sottotono e la responsabilità dei grandi – aggiunge Valerio Landri – è quella di aiutare i bambini a vivere questa festività come se fosse un Natale ordinario. Il nostro compito da adulti – conclude – è quello di aiutarli a sognare anche nei momenti difficili”.